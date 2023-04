Ultime Notizie – “Per Alleati 2% Pil sarà spesa militare minima” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il 2% del Pil investito in difesa non sarà più solo un obiettivo da raggiungere per i Paesi della Nato, ma il minimo richiesto a tutti, ha affermato il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in una conferenza stampa a Bruxelles, anticipando quello che sarà deciso al vertice di Vilnius della prossima estate. “Il 2% sarà una base, non un tetto”, ha riassunto, ricordando che nel 2014 la Nato aveva concordato un impegno per portare gli investimenti dei Paesi, fino ad allora in costante riduzione, verso il 2% del pil, un accordo interpretato da alcuni come un obiettivo verso cui avvicinarsi. “Da allora i Paesi Alleati hanno fatto strada, tutti hanno aumentato la loro spesa militare che fino a quel momento veniva invece ridotta. Alcuni hanno rispettato la richiesta del 2%, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il 2% del Pil investito in difesa nonpiù solo un obiettivo da raggiungere per i Paesi della Nato, ma il minimo richiesto a tutti, ha affermato il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in una conferenza stampa a Bruxelles, anticipando quello chedeciso al vertice di Vilnius della prossima estate. “Il 2%una base, non un tetto”, ha riassunto, ricordando che nel 2014 la Nato aveva concordato un impegno per portare gli investimenti dei Paesi, fino ad allora in costante riduzione, verso il 2% del pil, un accordo interpretato da alcuni come un obiettivo verso cui avvicinarsi. “Da allora i Paesihanno fatto strada, tutti hanno aumentato la loroche fino a quel momento veniva invece ridotta. Alcuni hanno rispettato la richiesta del 2%, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 5 aprile. DIRETTA - Patrizi83078394 : RT @Geronim22285766: Silvio Berlusconi in terapia intensiva per una polmonite: situazione delicata, ma è vigile «e parla»- Polmonite da cos… - ingol_dav : RT @Geronim22285766: Silvio Berlusconi in terapia intensiva per una polmonite: situazione delicata, ma è vigile «e parla»- Polmonite da cos… - Roberta13nove : RT @Geronim22285766: Silvio Berlusconi in terapia intensiva per una polmonite: situazione delicata, ma è vigile «e parla»- Polmonite da cos… -