Ultime Notizie – “Oltre 80 milioni per finanziare lotta a super batteri”

"Stamattina al V Forum sull'antimicrobico-resistenza ho finalmente ascoltato dal ministro della Salute Schillaci le parole che tutti noi esperti di malattie infettive volevamo sentire. Ci saranno più di 80 milioni di euro per finanziare la lotta ai batteri resistenti. Ha fatto più Schillaci e questo Governo in pochi mesi che chi lo ha preceduto nei decenni precedenti". Così in un post su Facebook Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive al policlinico San Martino di Genova. "Ora – aggiunge l'infettivologo – lavoriamo tutti insieme per un uso più appropriato degli antibiotici e per una maggiore consapevolezza di tutti verso questo grave problema sanitario".

