Ultime Notizie – “Oggi metà popolazione mondiale è a rischio Dengue” (Di mercoledì 5 aprile 2023) “L’incidenza delle infezioni causate da arbovirus – come Dengue, Zika e Chikungunya – è cresciuta notevolmente in tutto il mondo negli ultimi decenni. Circa la metà della popolazione mondiale è ora a rischio di Dengue, con un numero stimato in 100-400 milioni di infezioni che si verificano ogni anno”. E’ il quadro tracciato dall’Organizzazione mondiale della sanità che Oggi fornisce un aggiornamento sulla situazione di queste malattie, che si diffondono dalle zanzare alle persone e “stanno causando un numero crescente di focolai in tutto il mondo, con il cambiamento climatico, la deforestazione e l’urbanizzazione che sono alcuni dei principali fattori di rischio”. Fattori di rischio “che consentono alle zanzare di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 5 aprile 2023) “L’incidenza delle infezioni causate da arbovirus – come, Zika e Chikungunya – è cresciuta notevolmente in tutto il mondo negli ultimi decenni. Circa ladellaè ora adi, con un numero stimato in 100-400 milioni di infezioni che si verificano ogni anno”. E’ il quadro tracciato dall’Organizzazionedella sanità chefornisce un aggiornamento sulla situazione di queste malattie, che si diffondono dalle zanzare alle persone e “stanno causando un numero crescente di focolai in tutto il mondo, con il cambiamento climatico, la deforestazione e l’urbanizzazione che sono alcuni dei principali fattori di”. Fattori di“che consentono alle zanzare di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 5 aprile. DIRETTA - PianetaMilan : Le notizie più importanti pubblicate sul #Milan - rosariofilcact : RT @dancapaolo: Siracusa- Gela, D'Anca – Turrisi( Filca Cisl): 'Al via subito ristori per l’azienda per il caro materiali o si rischia stop… - Natalino92 : RT @dancapaolo: Siracusa- Gela, D'Anca – Turrisi( Filca Cisl): 'Al via subito ristori per l’azienda per il caro materiali o si rischia stop… -