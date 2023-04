Ultime Notizie – “Oggi Innovation Day, ci candidiamo a diventare leader in Italia” (Di mercoledì 5 aprile 2023) “L’importanza di quest’evento sta nel nome, ‘Innovation Day‘. Ci focalizziamo sull’opportunità data dall’innovazione per creare un modello di business più resiliente, di fronte a scenari evolutivi sempre più incerti e di cambiamento. L’innovazione ci permette di trovare soluzioni ai problemi di Oggi: la sostenibilità, la convenienza e sicurezza dell’energia, l’ambiente e come fare per preservarlo e difenderlo. Iren investe in tutto questo risorse, tempo e denaro, e persone che hanno lavorato per un anno e che Oggi portano otto idee da sviluppare, otto gruppi di colleghi che propongono soluzioni estremamente innovative. Abbiamo visto anche otto start-up molto interessanti, di società esterne, che potranno aiutarci nelle sfide che abbiamo lanciato e nelle nostre esigenze di innovare”. E’ quanto dichiara il presidente Iren Luca Dal ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 5 aprile 2023) “L’importanza di quest’evento sta nel nome, ‘Day‘. Ci focalizziamo sull’opportunità data dall’innovazione per creare un modello di business più resiliente, di fronte a scenari evolutivi sempre più incerti e di cambiamento. L’innovazione ci permette di trovare soluzioni ai problemi di: la sostenibilità, la convenienza e sicurezza dell’energia, l’ambiente e come fare per preservarlo e difenderlo. Iren investe in tutto questo risorse, tempo e denaro, e persone che hanno lavorato per un anno e cheportano otto idee da sviluppare, otto gruppi di colleghi che propongono soluzioni estremamente innovative. Abbiamo visto anche otto start-up molto interessanti, di società esterne, che potranno aiutarci nelle sfide che abbiamo lanciato e nelle nostre esigenze di innovare”. E’ quanto dichiara il presidente Iren Luca Dal ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 5 aprile. DIRETTA - CenturrinoLuigi : RT @CharlyMatt: Domani sera sarò ospite a Dritto e Rovescio per commentare le ultime notizie e polemiche sul mondo del lavoro. Su Retequat… - TuttoASRoma : PRIMAVERA Missori: “La nostra forza è il gruppo” - NunzioTurrisi : RT @dancapaolo: Siracusa- Gela, D'Anca – Turrisi( Filca Cisl): 'Al via subito ristori per l’azienda per il caro materiali o si rischia stop… -