Ultime Notizie – “Non mi dispiace | dice cose che la sinistra non dice”

Renzi alla guida del 'Riformista'? "Sono convinto che sarà capace di farlo. Renzi è tutt'altro che stupido, a me piace molto. Certo, di puttan** nella vita ne ha fatte tante, specialmente in politica e, secondo me anche immeritatamente, è stato messo in un cantuccio. Ma io credo che saprà fare bene, almeno me lo auguro". Così Vittorio Feltri commenta all'Adnkronos la notizia che Matteo Renzi sarà per un anno alla guida del 'Riformista' come direttore. "Renzi lo conosciamo: dice cose che normalmente la sinistra non dice -scandisce il fondatore di 'Libero' – Quindi, a me non dispiace affatto. Perché i luoghi comuni della sinistra sono ciò che impedisce alla sinistra di progredire: i luoghi comuni, il conformismo, i famosi diritti ...

