Ultime Notizie – Nba, i Lakers vincono con 37 punti di LeBron James: Utah ancora ko (Di mercoledì 5 aprile 2023) LeBron James firma il canestro della vittoria al tempo supplementare contro gli Utah Jazz a 34.8 dalla fine della gara. La partita termina 135-133 con i Jazz che non segnano il canestro della parità con l’ex Talen Horton-Tucker. La squadra californiana spreca una doppia cifra di vantaggio nell’ultimo periodo dando la possibilità a Utah di pareggiare con un parziale di 10-0 guidato da Olynyk e forzare così il supplementare. La quarta vittoria di fila della squadra californiana vale l’aggancio in classifica ai Clippers alla vigilia del derby di Los Angeles. Sesto posto per i Lakers a tre gare al termine della stagione regolare, ultimo posto disponibile per l’accesso diretto ai playoff. I numeri della partita James chiude il match con 37 punti, 5 rimbalzi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 5 aprile 2023)firma il canestro della vittoria al tempo supplementare contro gliJazz a 34.8 dalla fine della gara. La partita termina 135-133 con i Jazz che non segnano il canestro della parità con l’ex Talen Horton-Tucker. La squadra californiana spreca una doppia cifra di vantaggio nell’ultimo periodo dando la possibilità adi pareggiare con un parziale di 10-0 guidato da Olynyk e forzare così il supplementare. La quarta vittoria di fila della squadra californiana vale l’aggancio in classifica ai Clippers alla vigilia del derby di Los Angeles. Sesto posto per ia tre gare al termine della stagione regolare, ultimo posto disponibile per l’accesso diretto ai playoff. I numeri della partitachiude il match con 37, 5 rimbalzi ...

