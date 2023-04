Ultime Notizie – Lnd e Macron ancora insieme, rinnovata partnership fino al 2025 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Macron e Lega Nazionale Dilettanti (Lnd) hanno ufficializzato oggi a Roma nella sede della Lnd il rinnovo della partnership fino al 2025. L’accordo prevede la fornitura di tutto l’abbigliamento tecnico, accessori, divise gara materiale tecnico per la sede nazionale, I Comitati Regionali, le Delegazioni Provinciali, Dipartimento Beach Soccer, la Rappresentativa di Serie D (che prende parte alla Viareggio Cup), le Rappresentative Nazionali Lnd Under 18, Under 17, Under 16 e Under 15 e per tutti i team che partecipano alla Juniores Cup. Il rapporto instaurato prevede inoltre la fornitura di palloni da calcio (per un totale di circa 60mila) per campionati nazionali e regionali, maschili e femminili, nonché per le rappresentative nazionali e regionali. Presente nel servizio anche il calcio a 5 per i campionati regionali, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 5 aprile 2023)e Lega Nazionale Dilettanti (Lnd) hanno ufficializzato oggi a Roma nella sede della Lnd il rinnovo dellaal. L’accordo prevede la fornitura di tutto l’abbigliamento tecnico, accessori, divise gara materiale tecnico per la sede nazionale, I Comitati Regionali, le Delegazioni Provinciali, Dipartimento Beach Soccer, la Rappresentativa di Serie D (che prende parte alla Viareggio Cup), le Rappresentative Nazionali Lnd Under 18, Under 17, Under 16 e Under 15 e per tutti i team che partecipano alla Juniores Cup. Il rapporto instaurato prevede inoltre la fornitura di palloni da calcio (per un totale di circa 60mila) per campionati nazionali e regionali, maschili e femminili, nonché per le rappresentative nazionali e regionali. Presente nel servizio anche il calcio a 5 per i campionati regionali, ...

