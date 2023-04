Ultime Notizie – lieve calo per benzina, su il gasolio (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nuovi movimenti al rialzo oggi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi di carburanti, dopo la mossa di ieri di Eni e nonostante il subitaneo calo delle quotazioni dei prodotti raffinati. Salgono le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa del gasolio, ancora in lieve calo quelle della benzina. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina. Per Q8 registriamo un rialzo di un cent/litro sul gasolio, per Tamoil di due cent/litro sulla benzina. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nuovi movimenti al rialzo oggi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi di carburanti, dopo la mossa di ieri di Eni e nonostante il subitaneodelle quotazioni dei prodotti raffinati. Salgono le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa del, ancora inquelle della. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati della. Per Q8 registriamo un rialzo di un cent/litro sul, per Tamoil di due cent/litro sulla. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - GavinoSanna1967 : Elettricità: -55,3% per la bolletta in mercato tutelato ma tornano gli oneri di sistema - ilTorineseNews : ?? Leggi tutte le ultime notizie su #torino: ?? - TuttoASRoma : Llorente cerca la conferma. C’è da trattare col Leeds - andreastoolbox : Calenda esulta: 'Abbiamo sfondato, in pochi mesi siamo all'8 per cento. Meloni ci ha messo otto anni' #esulta:… -

Borse, prevale la cautela. A Piazza Affari corre Leonardo Le ultime di Petrolio:il doppio tallone d'Achille degli Usa, che li rende inermi di fronte all'Opec+... Guarda i video Le notizie per approfondire Gli approfondimenti delle notizie di Finanza e ... Stromae annulla concerti fino a maggio per motivi di salute ... augurandosi di poter tornare a dare buone notizie il più presto possibile. Ledi Petrolio:il doppio tallone d'Achille degli Usa, che li rende inermi di fronte all'Opec+... Guarda i video Leper approfondire Gli approfondimenti delledi Finanza e ...... augurandosi di poter tornare a dare buoneil più presto possibile.

Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ultime Notizie