Ultime Notizie – Leaysis, nuova società è punto di arrivo progetto iniziato nel ’21 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Leasys è il punto di arrivo di un progetto iniziato alla fine del 2021, quando gli azionisti, CA Consumer Finance e Stellantis, hanno deciso di ridefinire i fondamenti della loro cooperazione e riorganizzare l’assetto dei loro servizi finanziari. Stellantis ha portato avanti trattative esclusive con Bnp Paribas Personal Finance (‘Bnpp Pf’), Crédit Agricole Consumer Finance (‘Cacf’) e Santander Consumer Finance (‘Scf’) per rafforzare la strategia dei finanziamenti del Gruppo per offrire soluzioni coerenti e attraenti a tutti i clienti, rivenditori e distributori. Nell’ambito della nuova organizzazione e della joint venture con Crédit Agricole Consumer Finance, la fusione tra Leasys e Free2Move Lease ha dato vita a un’unica società all’interno del Gruppo Stellantis presente in 11 Paesi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 5 aprile 2023) Leasys è ildidi unalla fine del 2021, quando gli azionisti, CA Consumer Finance e Stellantis, hanno deciso di ridefinire i fondamenti della loro cooperazione e riorganizzare l’assetto dei loro servizi finanziari. Stellantis ha portato avanti trattative esclusive con Bnp Paribas Personal Finance (‘Bnpp Pf’), Crédit Agricole Consumer Finance (‘Cacf’) e Santander Consumer Finance (‘Scf’) per rafforzare la strategia dei finanziamenti del Gruppo per offrire soluzioni coerenti e attraenti a tutti i clienti, rivenditori e distributori. Nell’ambito dellaorganizzazione e della joint venture con Crédit Agricole Consumer Finance, la fusione tra Leasys e Free2Move Lease ha dato vita a un’unicaall’interno del Gruppo Stellantis presente in 11 Paesi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 5 aprile. DIRETTA - AlfBianchi : RT @Geronim22285766: Silvio Berlusconi in terapia intensiva per una polmonite: situazione delicata, ma è vigile «e parla»- Polmonite da cos… - TeeioIoete : RT @Geronim22285766: Silvio Berlusconi in terapia intensiva per una polmonite: situazione delicata, ma è vigile «e parla»- Polmonite da cos… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 5 aprile -