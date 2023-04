Ultime Notizie – “Leasys un’esperienza di noleggio orientata al cliente” (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Tra gli obiettivi di Leasys vi è quello di assicurare la migliore customer experience del mercato”. Lo evidenziano Richard Bouligny e Rolando D’Arco, rispettivamente Chairman e Ceo di Leasys, che durante un evento tenutosi in contemporanea a Roma e Parigi hanno enunciato la vision del nuovo brand. “Al cliente – sottolinea D’Arco – viene quindi rivolta una particolare attenzione, con la possibilità di beneficiare di un’esperienza di noleggio coinvolgente ed efficiente, soprattutto grazie al continuo sviluppo di soluzioni di mobilità innovative e servizi di altissima qualità. La mission di Leasys è proprio quella di aprire la strada a soluzioni di mobilità progettate intorno al cliente per un’esperienza best-in-class”. “Leasys – ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Tra gli obiettivi divi è quello di assicurare la migliore customer experience del mercato”. Lo evidenziano Richard Bouligny e Rolando D’Arco, rispettivamente Chairman e Ceo di, che durante un evento tenutosi in contemporanea a Roma e Parigi hanno enunciato la vision del nuovo brand. “Al– sottolinea D’Arco – viene quindi rivolta una particolare attenzione, con la possibilità di beneficiare didicoinvolgente ed efficiente, soprattutto grazie al continuo sviluppo di soluzioni di mobilità innovative e servizi di altissima qualità. La mission diè proprio quella di aprire la strada a soluzioni di mobilità progettate intorno alperbest-in-class”. “– ...

