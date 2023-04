Ultime Notizie – Juve-Inter vince la prima serata (Di mercoledì 5 aprile 2023) Juventus-Inter senza rivali negli ascolti della prima serata tv di ieri, martedì 4 aprile. L’incontro di Coppa Italia ha ottenuto su Canale 5 6.618.000 spettatori e il 31% di share. Al secondo posto, la replica di ‘Imma Tataranni – Sostituto Procuratore’ su Rai1, con 2.958.000 spettatori e il 15.9% di share. Al terzo posto, ‘Le Iene’ su Italia 1, con 1.454.000 spettatori e il 10.2% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: ‘diMartedì’ su La7 (1.000.000 spettatori, share 5.5%), ‘Dalla Strada al Palco’ su Rai2 (914.000 spettatori, share 5.4%), ‘Fuori dal Coro’ su Rete4 (774.000 spettatori, share 5.1%), ‘CartaBianca’ su Rai3 (772.000 spettatori, share 4.3%), ‘Io prima di Te’ su Tv8 (505.000 spettatori, share 2.6%), ‘Trespass – Sequestrati’ sul Nove (216.000 spettatori, share 1%). ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 5 aprile 2023)ntus-senza rivali negli ascolti dellatv di ieri, martedì 4 aprile. L’incontro di Coppa Italia ha ottenuto su Canale 5 6.618.000 spettatori e il 31% di share. Al secondo posto, la replica di ‘Imma Tataranni – Sostituto Procuratore’ su Rai1, con 2.958.000 spettatori e il 15.9% di share. Al terzo posto, ‘Le Iene’ su Italia 1, con 1.454.000 spettatori e il 10.2% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: ‘diMartedì’ su La7 (1.000.000 spettatori, share 5.5%), ‘Dalla Strada al Palco’ su Rai2 (914.000 spettatori, share 5.4%), ‘Fuori dal Coro’ su Rete4 (774.000 spettatori, share 5.1%), ‘CartaBianca’ su Rai3 (772.000 spettatori, share 4.3%), ‘Iodi Te’ su Tv8 (505.000 spettatori, share 2.6%), ‘Trespass – Sequestrati’ sul Nove (216.000 spettatori, share 1%). ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - GavinoSanna1967 : Elettricità: -55,3% per la bolletta in mercato tutelato ma tornano gli oneri di sistema - RedazioneDedalo : Palermo - Buonuscita Regionali: 'Fondo pensioni condannato dal Tribunale per i ritardi' - ilcontemax7 : RT @TUTTOJUVE_COM: Juve-Inter, cinque delle ultime otto reti nerazzurre sono arrivate su rigore - PianetaMilan : #Inter , progetto #SanSiro : lettera al Comune di #Milano per accelerare #ACMilan #Milan #SempreMilan -