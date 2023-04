Ultime Notizie – Juve-Inter, razzismo e caso Lukaku: cosa succede (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il caso Lukaku scuote il calcio italiano. L’attaccante belga dell’Inter è stato espulso ieri nel finale della semifinale di andata di Coppa Italia pareggiata 1-1 sul campo della Juve. Lukaku, già ammonito per un brutto fallo su Gatti, ha rimediato il secondo giallo dopo aver trasformato il rigore dell’1-1 allo scadere. Il giocatore, in risposta a insulti, ha esultato verso la curva bianconera portandosi il dito davanti alla bocca. L’ammonizione e la conseguente espulsione hanno scatenato polemiche. Video diffusi sui social documentano gli insulti pronunciati da alcuni tifosi sugli spalti. “Il razzismo è insopportabile ovunque, tanto più su un campo di calcio … su qualunque campo di calcio, a partire dagli stadi di” tutte le città, twitta il ministro dello Sport, Andrea Abodi. “Gli ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ilscuote il calcio italiano. L’attaccante belga dell’è stato espulso ieri nel finale della semifinale di andata di Coppa Italia pareggiata 1-1 sul campo della, già ammonito per un brutto fallo su Gatti, ha rimediato il secondo giallo dopo aver trasformato il rigore dell’1-1 allo scadere. Il giocatore, in risposta a insulti, ha esultato verso la curva bianconera portandosi il dito davanti alla bocca. L’ammonizione e la conseguente espulsione hanno scatenato polemiche. Video diffusi sui social documentano gli insulti pronunciati da alcuni tifosi sugli spalti. “Ilè insopportabile ovunque, tanto più su un campo di calcio … su qualunque campo di calcio, a partire dagli stadi di” tutte le città, twitta il ministro dello Sport, Andrea Abodi. “Gli ...

