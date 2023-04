Ultime Notizie – Juve-Inter | Lukaku espulso e razzismo | interviene la Fifa

(Di mercoledì 5 aprile 2023) “È semplicemente inaccettabile vedere gli insulti razzisti rivolti dagli spettatori a Romelu, attaccante dell’, durante la partita di Coppa Italia contro lantus a Torino il 4 aprile”. Lo scrive il presidente della, Gianni Infantino, prendendo posizione in relazione all’episodio avvenuto all’Allianz Stadium di Torino nel finale di, semifinale di andata di Coppa Italia., a segno su rigore, ha ricevuto la seconda ammonizione e la conseguente espulsione per l’atteggiamento giudicato provocatorio nei confronti della curva bianconera, da cui erano partiti insulti razzisti all’indirizzo del giocatore. “Lae il sottoscritto siamo al fianco di Romelu, così come di qualsiasi altro giocatore, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 5 aprile. DIRETTA - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada Silvio #Berlusconi all'ospedale San Raffaele, con lui Fascina, Ronzulli e il fratello: passerà la notte in terapia inten… - La7tv : #tagada Silvio #Berlusconi all'ospedale San Raffaele, con lui Fascina, Ronzulli e il fratello: passerà la notte in… - rapisardandrea1 : Papa Francesco farà la 'lavanda dei piedi' ai giovani detenuti del carcere minorile di Casal del Marmo -

Il downgrande è arrivato per il limitato upside potenziale del titolo, che ha corso molto nellesettimane. Gli analisti si aspettano un aumento medio dell'11,6% e del 7,8% dei ricavi e dell'...Quanto fa male bere una bottiglia di vino a settimane Nellesettimane, è uscita un'importante ricerca scientifica che ha indagato i danni dell'alcol sul ... invalidità - 104 e news...CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Berlusconi è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano: ha la polmonite Corriere della Sera

Il mondo dei social non smette mai di stupire in negativo. La nuova "Challenge", una sorta di "sfida" a cui vengono invitati a partecipare diversi utenti, prevede infatti che ci si sdrai su una strada ...avevano acceso dei fumogeni e l’ultima per possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive in quanto era stata sorpresa nel piazzale antistante la Curva A in possesso di 13 ...