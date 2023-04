Ultime Notizie – “Guerra finché Crimea non sarà liberata” (Di mercoledì 5 aprile 2023) La Guerra iniziata dalla Russia contro l’Ucraina ha creato i prerequisiti per la possibile liberazione della Crimea già ora. E la Guerra continuerà fin quando anche la Crimea non sarà liberata. Ne è convinto Mykhailo Podolyak, consigliere del capo dell’Ufficio del Presidente dell’Ucraina. In un’intervista a Radio Liberty, si dice sicuro che la Russia non abbia le risorse per tenere Crimea, Donetsk e Luhansk. “Tra sei mesi l’Ucraina entrerà in Crimea e, prima di tutto, sarà necessario sottoporre a processo i collaboratori di Mosca. La Crimea sarà parte dell’Ucraina e coloro che non accettano di vivere in Crimea secondo le regole dell’Ucraina possono lasciare la penisola. E il ponte di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 5 aprile 2023) Lainiziata dalla Russia contro l’Ucraina ha creato i prerequisiti per la possibile liberazione dellagià ora. E lacontinuerà fin quando anche lanon. Ne è convinto Mykhailo Podolyak, consigliere del capo dell’Ufficio del Presidente dell’Ucraina. In un’intervista a Radio Liberty, si dice sicuro che la Russia non abbia le risorse per tenere, Donetsk e Luhansk. “Tra sei mesi l’Ucraina entrerà ine, prima di tutto,necessario sottoporre a processo i collaboratori di Mosca. Laparte dell’Ucraina e coloro che non accettano di vivere insecondo le regole dell’Ucraina possono lasciare la penisola. E il ponte di ...

