Ultime Notizie – “Fino a +316% in più per voli”

(Di mercoledì 5 aprile 2023) L’inizio della primavera ha dato il via alla voglia di partire per molti italiani che, prima della pausa estiva, approfitteranno del lungo ponte pasquale per viaggiare. A tal proposito Altroconsumo ha messo a confronto i prezzi dei biglietti aerei più economici acquistati online di alcune tratte italiane ed estere, tra le quali Milano – Palermo e Milano – Parigi. Dall’indagine emerge che le 3 compagnie aeree più economiche per andare e tornare a Palermo da Milano sono Ryanair (336,05 euro), con una variazione percentuale rispetto al costo in un periodo non festivo del 316%, EasyJet (428,96 euro), con una variazione del 198% e Ita Airways (374,83 euro) con 140%; prenotando il volo nel periodo pasquale si arriva infatti a spendere quasi in media 380 euro a testa. In pratica, viaggiando 15 giorni prima della Pasqua il costo di una famiglia di quattro persone è equivalente al costo di ...