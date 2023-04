Ultime Notizie – Finlandia, Sanna Marin si dimette da leader dei socialdemocratici (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Ora è arrivato il momento di tornare nei ranghi semplici e dimettersi dalla guida del partito”. Così la premier uscente finlandese, Sanna Marin, ha annunciato che lascerà la guida dei socialdemocratici dopo la sconfitta elettorale nelle elezioni di domenica scorsa, vinte dai conservatori della Coalizione Nazionale di Petteri Orpo, seguiti dai Finlandesi, formazione populista di destra guidata da Riikka Purra. In una conferenza stampa, all’indomani dell’ingresso ufficiale della Finlandia nella Nato, la 37enne Marin, diventata premier nel 2019, ha annunciato che non si ricandiderà come leader dei socialdemocratici – arrivati terzi nella competizione elettorale – al congresso del prossimo settembre. “Gli ultimi anni sono stati difficili”, ha aggiunto ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Ora è arrivato il momento di tornare nei ranghi semplici ersi dalla guida del partito”. Così la premier uscente finlandese,, ha annunciato che lascerà la guida deidopo la sconfitta elettorale nelle elezioni di domenica scorsa, vinte dai conservatori della Coalizione Nazionale di Petteri Orpo, seguiti dai Finlandesi, formazione populista di destra guidata da Riikka Purra. In una conferenza stampa, all’indomani dell’ingresso ufficiale dellanella Nato, la 37enne, diventata premier nel 2019, ha annunciato che non si ricandiderà comedei– arrivati terzi nella competizione elettorale – al congresso del prossimo settembre. “Gli ultimi anni sono stati difficili”, ha aggiunto ...

