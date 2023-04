Ultime Notizie – ecco i nuovi battaglioni al fronte (Di mercoledì 5 aprile 2023) Non più solo Wagner. Il capo chino con cui Evgheny Prigozhin ha reagito all’attentato nel locale di sua proprietà di San Pietroburgo, costato la vita al blogger Z Maksim Fomin, coincide con la diffusione, su diversi canali, di Notizie di nuovi battaglioni privati al fronte in Ucraina. Fonti del ministero della Difesa fanno emergere la notizia della creazione del Battaglione degli Urali finanziato dal magnate del rame Igor Altushkin, patrimonio stimato in 3,4 miliardi di dollari (Forbes) e “da altri privati” di cui non viene fornita l’identità. Anche del battaglione si sa poco, se non che a febbraio combatteva a Kreminna. Altuskin, i cui recenti sforzi di reclutare uomini nelle prigioni sono stati bloccati dal ‘veterano’ Prigozhin, ha iniziato la sua carriera come rottamatore di metalli, arrivando a ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 5 aprile 2023) Non più solo Wagner. Il capo chino con cui Evgheny Prigozhin ha reagito all’attentato nel locale di sua proprietà di San Pietroburgo, costato la vita al blogger Z Maksim Fomin, coincide con la diffusione, su diversi canali, didiprivati alin Ucraina. Fonti del ministero della Difesa fanno emergere la notizia della creazione del Battaglione degli Urali finanziato dal magnate del rame Igor Altushkin, patrimonio stimato in 3,4 miliardi di dollari (Forbes) e “da altri privati” di cui non viene fornita l’identità. Anche del battaglione si sa poco, se non che a febbraio combatteva a Kreminna. Altuskin, i cui recenti sforzi di reclutare uomini nelle prigioni sono stati bloccati dal ‘veterano’ Prigozhin, ha iniziato la sua carriera come rottamatore di metalli, arrivando a ...

