Ultime Notizie – Dov’è Melania? Trump ringrazia la famiglia e non la nomina (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Ho una grande famiglia che sta facendo un lavoro fantastico, e li ringraziamo molto, stanno affrontando veramente tanto”. Così Donald Trump, nel discorso ieri notte nel salone di Mar-a-Lago subito dopo il suo rientro dalla giornata difficilissima a New York, ha ringraziato uno per uno tutti i suoi familiari con l’eccezione della moglie Melania, praticamente sparita dalla scena dello show politico-giudiziario del primo arresto di un ex presidente americano. L’ex first lady non era presente nel salone di Mar-a-Lago, come non si era mostrata al fianco del marito al suo arrivo a New York lunedì sera o all’uscita dalla Trump Tower ieri per andare al tribunale di Manhattan dove l’ex presidente si è consegnato alle autorità. Ma alcuni media hanno riportato che sarebbe arrivata alla ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Ho una grandeche sta facendo un lavoro fantastico, e limo molto, stanno affrontando veramente tanto”. Così Donald, nel discorso ieri notte nel salone di Mar-a-Lago subito dopo il suo rientro dalla giornata difficilissima a New York, hato uno per uno tutti i suoi familiari con l’eccezione della moglie, praticamente sparita dalla scena dello show politico-giudiziario del primo arresto di un ex presidente americano. L’ex first lady non era presente nel salone di Mar-a-Lago, come non si era mostrata al fianco del marito al suo arrivo a New York lunedì sera o all’uscita dallaTower ieri per andare al tribunale di Manhattan dove l’ex presidente si è consegnato alle autorità. Ma alcuni media hanno riportato che sarebbe arrivata alla ...

