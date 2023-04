Ultime Notizie – Da Abbott e Novo Nordisk nuovo sistema digitale integrato per diabetici (Di mercoledì 5 aprile 2023) Le penne smart per l’autosomministrazione di insulina di Novo Nordisk (NovoPen*6 e NovoPen Echo* Plus) sono ora compatibili con l’App FreeStyle LibreLink di Abbott. L’integrazione di tecnologie avanzate come il monitoraggio del glucosio con sensori e le penne per l’insulina connesse, conferma l’impegno di entrambe le aziende a rendere più semplice la gestione del diabete. Lo annuncia Abbott. Le persone con diabete che utilizzano l’app gratuita FreeStyle LibreLink – si legge nella nota di Abbott – possono ora trasferire facilmente nell’app i dati dell’insulina registrati dalle smart-pen con una semplice scansione. Grazie a questa integrazione, è possibile vedere rapidamente come le dosi di insulina somministrate, il cibo e l’attività fisica hanno effetti sui valori ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 5 aprile 2023) Le penne smart per l’autosomministrazione di insulina diPen*6 ePen Echo* Plus) sono ora compatibili con l’App FreeStyle LibreLink di. L’integrazione di tecnologie avanzate come il monitoraggio del glucosio con sensori e le penne per l’insulina connesse, conferma l’impegno di entrambe le aziende a rendere più semplice la gestione del diabete. Lo annuncia. Le persone con diabete che utilizzano l’app gratuita FreeStyle LibreLink – si legge nella nota di– possono ora trasferire facilmente nell’app i dati dell’insulina registrati dalle smart-pen con una semplice scansione. Grazie a questa integrazione, è possibile vedere rapidamente come le dosi di insulina somministrate, il cibo e l’attività fisica hanno effetti sui valori ...

