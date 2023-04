Ultime notizie Calcio Estero: Svolta per la panchina del Chelsea, parla Ten Hag (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tutte le Ultime notizie più importanti del giorno nel Calcio Estero, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Chelsea, c’è Lampard L’ex centrocampista è vicino al ritorno al Chelsea come allenatore. Manchester United, parla Ten Hag L’allenatore del Manchester United ha difeso Weghorst Liverpool, Klopp: «É una settimana strana, se fosse la mia prima stagione…» Le parole di Jurgen Klopp dopo i numerosi esoneri degli ultimi giorni: «La gente ha paura di non raggiungere i propri obiettivi». PSG, Galtier difende Messi: «Fischi ingenerosi, ha dato tanto» Le parole di Christophe Galtier, allenatore del PSG, sui fischi dei propri tifosi contro Lionel Messi dopo l’ultima sconfitta. Chelsea, Potter ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tutte lepiù importanti del giorno nel, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione diNews 24, c’è Lampard L’ex centrocampista è vicino al ritorno alcome allenatore. Manchester United,Ten Hag L’allenatore del Manchester United ha difeso Weghorst Liverpool, Klopp: «É una settimana strana, se fosse la mia prima stagione…» Le parole di Jurgen Klopp dopo i numerosi esoneri degli ultimi giorni: «La gente ha paura di non raggiungere i propri obiettivi». PSG, Galtier difende Messi: «Fischi ingenerosi, ha dato tanto» Le parole di Christophe Galtier, allenatore del PSG, sui fischi dei propri tifosi contro Lionel Messi dopo l’ultima sconfitta., Potter ...

