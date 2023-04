Ultime Notizie – Cagliari tra le città italiane leader per l’innovazione e la transizione digitale (Di mercoledì 5 aprile 2023) Sono oltre 14mila, tra Comuni, Scuole e Asl, le amministrazioni locali italiane che hanno aderito agli avvisi pubblici per la migrazione al cloud promossi dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un importante traguardo, nel rispetto delle tempistiche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e in linea con la Strategia Cloud Italia, che segna una tappa fondamentale del percorso di transizione digitale del Paese. Il 75% dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione saranno erogati su infrastrutture cloud entro il 2026: si tratta di classificare dati e servizi, definire i piani di abilitazione e facilitazione migrazione. Il Comune di Cagliari ha partecipato al bando e ha contribuito al raggiungimento del risultato raggiunto. Per ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 5 aprile 2023) Sono oltre 14mila, tra Comuni, Scuole e Asl, le amministrazioni localiche hanno aderito agli avvisi pubblici per la migrazione al cloud promossi dal Dipartimento per la trasformazionedella Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un importante traguardo, nel rispetto delle tempistiche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e in linea con la Strategia Cloud Italia, che segna una tappa fondamentale del percorso didel Paese. Il 75% dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione saranno erogati su infrastrutture cloud entro il 2026: si tratta di classificare dati e servizi, definire i piani di abilitazione e facilitazione migrazione. Il Comune diha partecipato al bando e ha contribuito al raggiungimento del risultato raggiunto. Per ...

