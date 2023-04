Ultime Notizie – Bebe Vio presenta le sue nuove mani bioniche, ‘non vedo l’ora di fare tutti i gesti’ (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Non vedo l’ora di provare a fare tutti i gesti con le mie nuove mani bioniche”. Lo scrive Bebe Vio su Twitter, mostrando le sue nuove protesi con dita articolate e pollice opponibile, realizzate dall’azienda Ottobock. “Grazie Ottobock.it per queste nuove fighissime Bebionic”. Si tratta, scrive l’azienda presentando le protesi, della “mano protesica più naturale. Funziona in modo intuitivo e preciso e sta trasformando la vita e le abilità degli amputati in tutto il mondo. Le funzionalità spaziano dall’aiutare gli utenti a svolgere compiti semplici, come allacciarsi le scarpe, al ripristinare il controllo e l’autostima”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Nondi provare ai gesti con le mie”. Lo scriveVio su Twitter, mostrando le sueprotesi con dita articolate e pollice opponibile, realizzate dall’azienda Ottobock. “Grazie Ottobock.it per questefighissime Bebionic”. Si tratta, scrive l’aziendando le protesi, della “mano protesica più naturale. Funziona in modo intuitivo e preciso e sta trasformando la vita e le abilità degli amputati in tutto il mondo. Le funzionalità spaziano dall’aiutare gli utenti a svolgere compiti semplici, come allacciarsi le scarpe, al ripristinare il controllo e l’autostima”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

