Ultime Notizie – Alessandria, giovane minaccia il suicidio: salvata da un carabiniere (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ha minacciato di suicidarsi ma è stata salvata da un carabiniere che l’ha convinta a desistere. È accaduto ad Alessandria dove intorno alla mezzanotte alla centrale operativa è arrivata la chiamata di aiuto di una donna che aveva appena ricevuto una videochiamata dalla figlia, seduta in precario equilibrio sul parapetto di un ponte. Sul posto si è immediatamente recata una pattuglia che ha trovato la giovane era seduta su una delle travi trasversali della struttura, con le gambe nel vuoto. Mentre uno dei militari in contatto con la centrale richiedeva l’intervento di personale medico, l’altro carabiniere ha scavalcato la balaustra e raggiunto la ragazza che prima ha minacciato di lanciarsi nel vuoto se si avvicinava, poi si è lasciata convincere a confidarsi. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 5 aprile 2023) Hato di suicidarsi ma è statada unche l’ha convinta a desistere. È accaduto addove intorno alla mezzanotte alla centrale operativa è arrivata la chiamata di aiuto di una donna che aveva appena ricevuto una videochiamata dalla figlia, seduta in precario equilibrio sul parapetto di un ponte. Sul posto si è immediatamente recata una pattuglia che ha trovato laera seduta su una delle travi trasversali della struttura, con le gambe nel vuoto. Mentre uno dei militari in contatto con la centrale richiedeva l’intervento di personale medico, l’altroha scavalcato la balaustra e raggiunto la ragazza che prima hato di lanciarsi nel vuoto se si avvicinava, poi si è lasciata convincere a confidarsi. ...

