Ultime Notizie – “40 mln a sostegno dei gestori di Spid è primo passo di razionalizzazione”

Riguardo il Decreto Pnrr, "la presentazione dell'emendamento governativo che riconosce un contributo di 40 milioni a sostegno dei gestori di Spid è un primo passo avanti fondamentale verso il processo di razionalizzazione del sistema dell'identità digitale". A sottolinearlo è Il Sottosegretario di Stato con delega all'Innovazione, Alessio Butti. "Si tratta – afferma Butti- di un'iniziativa che ho voluto fortemente, non solo per assicurare la continuità operativa del servizio, ma anche e soprattutto per garantire gli adeguamenti tecnologici necessari affinché tutti i cittadini possano beneficiare di un'identità digitale sempre più sicura, affidabile ed efficiente". "Siamo il primo governo ad aver prestato ascolto alle necessità degli operatori privati, dopo anni di ...

