UFFICIALE – Nuovo incarico per Gravina: nominato vicepresidente UEFA (Di mercoledì 5 aprile 2023) Giornata di elezioni per il calcio europeo. Infatti questa mattina è stato rieletto Aleksandr Ceferin come presidente della Union of European Football Associations con un Nuovo mandato di 4 anni. Sono subito arrivati per lui i complimenti del presidente della Fifa Gianni Infantino, che ha voluto sottolineare lo straordinario lavoro fatto da quest’ultimo per migliorare il calcio europeo, resistendo anche alla Superlega e garantendo sempre il massimo spettacolo per gli appassionati. Gravina Figc UEFADurante queste elezioni, inoltre, Aleksander ?eferin, nel corso della conferenza seguita alla sua conferma come numero uno dell’UEFA ha rivelato che Gabriele Gravina, attuale numero uno della FIGC, è stato nominato vicepresidenti dell’UEFA, assieme a Laura Mcallister, ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 5 aprile 2023) Giornata di elezioni per il calcio europeo. Infatti questa mattina è stato rieletto Aleksandr Ceferin come presidente della Union of European Football Associations con unmandato di 4 anni. Sono subito arrivati per lui i complimenti del presidente della Fifa Gianni Infantino, che ha voluto sottolineare lo straordinario lavoro fatto da quest’ultimo per migliorare il calcio europeo, resistendo anche alla Superlega e garantendo sempre il massimo spettacolo per gli appassionati.FigcDurante queste elezioni, inoltre, Aleksander ?eferin, nel corso della conferenza seguita alla sua conferma come numero uno dell’ha rivelato che Gabriele, attuale numero uno della FIGC, è statovicepresidenti dell’, assieme a Laura Mcallister, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giusmo1 : In arrivo comunicato ufficiale di mafia, camorra e ‘ndrangheta che ringraziano governo per nuovo #codiceappalti - AntonyGigi1 : Dopo le dichiarazioni di quel ??????????????di #ceferinOut eccoma la conferma, alla corte del maiale un'altro maiale. UFFI… - AleDigio89 : RT @cmdotcom: UFFICIALE: il presidente della #FIGC #Gravina è il nuovo vicepresidente dell'#UEFA - cmdotcom : UFFICIALE: il presidente della #FIGC #Gravina è il nuovo vicepresidente dell'#UEFA - ballantines87 : RT @MantaItalia: ?????? ???????? ?? ????????????????: ???? Link al post (in ITA) -