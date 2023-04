UFFICIALE: il presidente della FIGC Gravina è il nuovo vicepresidente dell'UEFA (Di mercoledì 5 aprile 2023) Gabriele Gravina è stato ufficialmente nominato vicepresidente dell'UEFA. Nella conferenza stampa per la sua rielezione, il presidente... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 5 aprile 2023) Gabrieleè stato ufficialmente nominato vice. Nella conferenza stampa per la sua rielezione, il...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rulajebreal : È ufficiale: Trump è il primo Presidente condannato in 2 impeachment. Il primo per aver istigato un'insurrezione… - MGNapolitano : RT @Gianl1974: ???????? Il presidente francese Macron è arrivato in visita ufficiale in Cina. Secondo i media, prima della loro visita a Pech… - Gio_Scorza : RT @Gianl1974: ?????????? Zelensky sta visitando la Polonia in visita ufficiale per la prima volta dopo l'aggressione russa su vasta scala . È… - QOptimusprime17 : Sabato 1 aprile 2023 La Cina onora il presidente Biden con un francobollo In riconoscimento dell'ultima festa nazi… - Giovann39862505 : RT @pazzamentejuve: UFFICIALE: Ceferin rieletto presidente della Uefa fino al 2027. Era l’unico candidato (chissà perché) Altri 4 anni di… -