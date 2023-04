UFFICIALE – Gravina nominato vicepresidente della UEFA

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Dopo la rielezione di Presidente, Ceferin comunica la nomina di. NOMINA – Gabriele, presidenteFIGC, è stato. Come riporta il sito di Sportmediaset, a confermarlo è stato lo stesso Aleksander Ceferin durante la conferenza stampa seguita alla sua rielezione a Presidente(vedi articolo)., inoltre, verrà affiancato, occupando lo stesso ruolo, da Laura McAllister. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...

Gabrieleè stato ufficialmente nominato vicepresidente dell'UEFA. Nella conferenza stampa per la sua rielezione, il presidente Uefa Aleksander Ceferin ha rivelato che al presidente della FIGC, insieme ...Il Tar si era già espresso perché la nota fosse consegnata agli avvocati bianconeri (come è stato), ma il presidente della Figcaveva fatto ricorso. In questi minuti è arrivato però il ...

Uefa, UFFICIALE: Gravina nuovo vice presidente ilBianconero

Il presidente Gravina, dopo che il Tar aveva imposto di mettere tale documento a disposizione dei legali del club, di Cherubini e di Paratici, aveva presentato ricorso ma il Consiglio di Stato nella ...Il Consiglio di Stato si è espresso ufficialmente sul ricorso presentato dalla FIGC ... ovvero il dialogo tra FIGC e la Covisoc. Il presidente Gravina aveva fatto ricorso in merito alla decisione del ...