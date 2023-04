UFC e WWE fuse insieme: come cambiano gli orizzonti del wrestling? (Di mercoledì 5 aprile 2023) Una giornata storica per il mondo della lotta e dello Sports Entertainment a stelle e strisce. UFC e WWE si sono ufficialmente fuse insieme dando vita a una nuova società dalle potenzialità e dal cabotaggio economico gigantesche. È un nuovo, grande, inizio che è stato celebrato nelle scorse ore da Ari Emanuel, CEO di Endeavor, e Vince McMahon, proprietario della Federazione di Stamford che ultimamente ha mandato in scena WrestleMania 39. UFC e WWE, le dichiarazioni delle due parti in causa “Si tratta di una rara opportunità per creare un player globale di sport e intrattenimento dal vivo – ha detto Ari Emanuel, CEO di Endeavor nelle dichiarazioni che hanno ufficializzato la nascita del nuovo colosso che dovrebbe tiranneggiare le scene della lotta a stelle e strisce dopo l’incredibile fusione -. Vince e il suo team hanno dimostrato per decenni di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 5 aprile 2023) Una giornata storica per il mondo della lotta e dello Sports Entertainment a stelle e strisce. UFC e WWE si sono ufficialmentedando vita a una nuova società dalle potenzialità e dal cabotaggio economico gigantesche. È un nuovo, grande, inizio che è stato celebrato nelle scorse ore da Ari Emanuel, CEO di Endeavor, e Vince McMahon, proprietario della Federazione di Stamford che ultimamente ha mandato in scena WrestleMania 39. UFC e WWE, le dichiarazioni delle due parti in causa “Si tratta di una rara opportunità per creare un player globale di sport e intrattenimento dal vivo – ha detto Ari Emanuel, CEO di Endeavor nelle dichiarazioni che hanno ufficializzato la nascita del nuovo colosso che dovrebbe tiranneggiare le scene della lotta a stelle e strisce dopo l’incredibile fusione -. Vince e il suo team hanno dimostrato per decenni di ...

Tg Sport - 4/4/2023 In questa edizione: - L'Empoli stende il Lecce, pari tra Sassuolo e Torino - De Laurentiis chiede pugno duro contro gli ultras - Pogacar trionfa al Fiandre, un'altra perla al suo palmares - UFC e WWE, matrimonio miliardario - Verona capitale del calcio a 5 con il Torneo delle Regioni

La grande fusione tra WWE e UFC Sono le due leghe di riferimento per il wrestling e le arti marziali miste, con milioni di spettatori in tutto il mondo: d'ora in avanti formeranno un unico ...

World Wrestling e Ultimate Fighting si fondono, nasce colosso da 21 miliardi Ufc e Wwe saranno fuse in una nuova società controllata per il 51% da Endeavor e dal restante 49% dagli azionisti dell'azienda del wrestling.

Con la fusione tra WWE e UFC cambia tutto, ecco come Un'idea che è diventata realtà con l'annuncio della fusione tra la WWE (World Wrestling Entertainment) e il gruppo Endeavor, proprietario della UFC (Ultimate Fighting Championship, la più importante ...

La WWE ha negato un'entrata speciale per una sua atleta a WrestleMania Negli ultimi giorni si è parlato parecchio di Vince Mcmahon, Chairman della WWE, il quale ha deciso di vendere la sua compagnia alla Endeavor, azienda che deteneva già il 51% delle azioni della UFC, ...