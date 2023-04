UEFA | ufficializzati i ruoli di Ceferin e Gabriele Gravina

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Il presidente dellaAleksander ?eferin è stato rieletto per un mandato di altri quattro anni. E’ ormai a capo dal 2016, si tratta della seconda rielezione dopo quella del 2019. Il nuovo mandato durerà fino al 2027. Il presidente della FIGCè stato nominato vice-presidente della. “Il calcio è cambiato, è uno specchio della società. I club rischiano per investimenti, i tifosi perdono l’identità.Stiamo correndo contro una globalizzazione galoppante e non dimentichiamo tutto ciò che questo implica, benefit e rischi. Il calcio europeo è già globale, ne stiamo pagando il prezzo. C’è stato il tentativo di creare un nuovo modello rispetto a quello che conosciamo bene. Ma il nostro modello è basato sul merito sportivo, sempre. In questo continente non c’è spazio per dei cartelli”. E’ quanto dichiarato ...

Presto si toccherà quota un milione Napoli's fans cheer during theChampions League round of ... "Gli incassi non sono mai statiper politica societaria, ma l'idea plausibile è che ...In occasione del 73esimo Congresso della Fifa, sono statii criteri per accedere alla nuova formula del Mondiale per Club a 32 squadre. Il ... verranno scelte in base al ranking. E ...Sono veramente contento di questo inizio di stagione: dopo il Torneo di Sviluppovinto in ... Proprio oggi invece sono statii prossimi impegni dell'Under 15 per il mese a venire: ...

Mondiale per club 2025, ufficializzati i criteri di accesso al nuovo format Sky Sport

La UEFA ha reso note le date e gli orari dei quarti di finale di Europa League. Eccoli nel dettaglio: Giovedì 13 aprile 2023: • Q4: ...