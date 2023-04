Uefa, Ceferin riconfermato presidente: era candidato unico (Di mercoledì 5 aprile 2023) Aleksander Ceferin sarà il presidente della Uefa per altri 4 anni. candidato unico al 47^ Congresso Ordinario in corso a Lisbona, il 55enne dirigente sloveno è stato confermato per un terzo mandato, fino al 2027, per acclamazione. Ex (2011-2016) presidente della Federcalcio slovena, Ceferin è stato eletto la prima volta il 14 settembre 2016 e fu riconfermato il 7 febbraio 2019, in occasione del 43^ Congresso Ordinario svoltosi a Roma. Tra i più strenui oppositori del progetto Superlega, Ceferin in questi anni ha guidato nuove riforme del calcio europeo, a partire dal nuovo format della Champions League, passando per l’introduzione di una nuova competizione Uefa, come la Conference League. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 5 aprile 2023) Aleksandersarà ildellaper altri 4 anni.al 47^ Congresso Ordinario in corso a Lisbona, il 55enne dirigente sloveno è stato confermato per un terzo mandato, fino al 2027, per acclamazione. Ex (2011-2016)della Federcalcio slovena,è stato eletto la prima volta il 14 settembre 2016 e fuil 7 febbraio 2019, in occasione del 43^ Congresso Ordinario svoltosi a Roma. Tra i più strenui oppositori del progetto Superlega,in questi anni ha guidato nuove riforme del calcio europeo, a partire dal nuovo format della Champions League, passando per l’introduzione di una nuova competizione, come la Conference League. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Nella ricostruzione della posizione di #Uefa e #Ceferin (pronto ad essere rieletto fino al 2027 con finestra sul 20… - ZZiliani : Le tre cose importanti dette da #Ceferin 1. Per l’#UEFA non esiste prescrizione di reati 2. La storia della… - sportface2016 : +++Aleksander #Ceferin è stato rieletto presidente #Uefa fino al 2027 per acclamazione: era l'unico candidato+++ - ItaliaNotizie24 : Ceferin confermato presidente Uefa fino al 2027 - Erfaina1988 : +++Aleksander #Ceferin è stato rieletto presidente #Uefa fino al 2027 per acclamazione: era l'unico candidato+++ C… -