Uefa | Ceferin | “Nessuna decisione su bando squadre bielorusse | valuteremo nel prossimo comitato esecutivo”

(Di mercoledì 5 aprile 2023) L’non ha preso decisioni in merito alla partecipazione della nazionale e dei club bielorussi alle competizioni internazionali. “Avevo detto che ne avremmo discusso e che solo ilavrebbe potuto prendere una. Studieremo ancora la situazione e affronteremo la questione nella prossima sessione, in programma il 28 giugno“, ha spiegato il presidente dell’, Alexander, nella conferenza stampa dopo la rielezione a Lisbona . L’finora ha tolto alla Bielorussia l’organizzazione degli Europei femminili U19 previsti nel 2025 ma altre decisioni erano attese per oggi. A metà marzo un centinaio di eurodeputati di tutti gli schieramenti politici avevano chiesto all’di escludere la Bielorussia da tutte le ...

...della Federcalcio Gabriele Gravina è stato nominato vicepresidente dell'al termine del comitato esecutivo, svoltosi dopo la rielezione alla presidenza, per acclamazione, di Aleksander. ..."Ringrazioe i colleghi dellaper questo prestigioso incarico - dichiara Gravina - che rappresenta un segnale di fiducia importante, sia a livello personale sia per la Federazione. In ......esulta su Twitter per la nomina di Gabriele Gravina all'. Il numero uno della Federcalcio è diventato il vicepresidente del massimo ente calcistico continentale, di fatto il delfino di...

Aleksander Ceferin guiderà la Uefa per altri 4 anni. Candidato unico al 47^ Congresso Ordinario di Lisbona, il 55enne dirigente sloveno è stato confermato per un terzo mandato, fino al 2027, per ...Ecco le parole di Gravina: “Ringrazio Ceferin e i colleghi della UEFA per questo prestigioso incarico, che rappresenta un segnale di fiducia importante, sia a livello personale che per la Federazione.