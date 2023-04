UEFA | Balata | “Complimenti a Ceferin Gravina? Dimostra l’ottimo lavoro di tutta la federazione”

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Il presidente della Lega Serie B, Mauro, si è complimentato per la rielezione di Aleksanderalla guida dellae si dice “molto orgoglioso” per la nomina a vicepresidente di Gabriele“chepersonale e dilasvolto in questi anni all’interno del Comitato esecutivo del massimo organo del calcio europeo. Auguro a entrambi un buon, sempre orientato al bene e alla crescita del movimento calcistico”, si conclude il messaggio del numero uno del campionato cadetto italiano. SportFace.

Uefa: Balata "complimenti a Ceferin, orgoglioso per Gravina" - Calcio Agenzia ANSA

