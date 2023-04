UEFA a Juve | Barça e Real | stop Superlega o niente Champions

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Nella ricostruzione della posizione di #Uefa e #Ceferin (pronto ad essere rieletto fino al 2027 con finestra sul 20… - ZZiliani : Consola constatare che dopo 121 giorni dalla caduta di #Agnelli e del CdA della #Juventus un giornale sportivo si a… - ZZiliani : @capuanogio Forse è la Juve che ha bisogno di riallacciare, perchè mai l'UEFA dovrebbe dovrebbe avere questa urgenz… - BobBlackMamba : @CalcioFinanza certo come no: togliete Real Barca e Juve dalla Champions e vediamo quanti spiccioli incassa la UEFA dalle TV - GorettiGianluca : RT @capuanogio: Nella ricostruzione della posizione di #Uefa e #Ceferin (pronto ad essere rieletto fino al 2027 con finestra sul 2031) a pr… -

Una telefonata privata dellaper dissociarsi da quelle parole. Ma alla replica- 'la vostra presa di distanza è pubblica' - non è mai seguita risposta. Per Nyon un segno di continuità ...Una telefonata privata dellaper dissociarsi da quelle parole. Ma alla replica" "la vostra presa di distanza è pubblica" - non è mai seguita risposta. Un silenzio rumorosissimo. Per Nyon ...Le sfide in Europa die Inter. La semifinale di ritorno si giocherà poi il 26 aprile a San ...potrà accedere a Prime Video via app (o sull'homepage del sito di Amazon) ed entrare nell'area '...

Uefa, Ceferin sulla Juventus: "Hanno sbagliato, doveva finire così" - Sportmediaset Sport Mediaset

Le tre squadre: Barcellona, Real Madrid e la stessa Juventus sono davanti a un bivio. Lasciare la Superlega oppure essere estromesse dalla Champions League. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.Il problema per la Juventus è che le porte delle coppe rischiano di essere chiuse anche per stipendi e plusvalenze. L’Uefa indaga in parallelo con Figc e procura di Torino. Ha il potere di non am- ...