Udine | ABS offre 50 posti di lavoro – candidature entro il 21 aprile

(Di mercoledì 5 aprile 2023) La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia organizza una giornata di reclutamento per selezionare candidati da inserire nell’azienda ABS – Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. di Pozzuolo del Friuli (UD). ABS è leader nel settore degli acciai speciali, con una produzione specializzata in prodotti di tecnologia altamente performante che soddifa le richieste dei mercati più evoluti quali: automotive, maccanica di precisione, oil&gas, eolico, power generation, ferroviario e navale. L’azienda cerca personale per 50di. Le persone che vogliono candidarsi devono inviare il proprio CVvenerdì 21mediante il link “MI CANDIDO” disponibile in questa pagina. Le posizioni aperte riguardano: area operations: pulpitisti; attrezzisti; gruisti; capiturno; tornitori; carrellisti; carropontisti; ...

