Udienza generale, papa Francesco: quale messaggio Gesù ci rivolge dalla Croce? (Di mercoledì 5 aprile 2023) papa Francesco ha appena lanciato un invito durante la sua Udienza del mercoledì da poco conclusa. Nel pieno della Settimana Santa, il Pontefice ha voluto porre la sua attenzione su ciò che vivremo fra qualche giorno, la Passione di Gesù. L’attenzione posta alla Croce: quali sono le cose che il Santo Padre ci fa notare? L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 5 aprile 2023)ha appena lanciato un invito durante la suadel mercoledì da poco conclusa. Nel pieno della Settimana Santa, il Pontefice ha voluto porre la sua attenzione su ciò che vivremo fra qualche giorno, la Passione di. L’attenzione posta alla: quali sono le cose che il Santo Padre ci fa notare? L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : #PapaFrancesco nell'#udienzagenerale sull'Apostolo Paolo dice che ciò che lo ha cambiato non è una semplice idea o… - Francesco1002 : RT @vaticannews_it: #PapaFrancesco nell' #udienzagenerale 'Gesù sulla croce trasforma il dolore in amore: abbiamo bisogno di semplicità, di… - ParrocchieCEePO : RT @vaticannews_it: #PapaFrancesco nell' #udienzagenerale 'Gesù sulla croce trasforma il dolore in amore: abbiamo bisogno di semplicità, di… - ParrocchieCEePO : RT @Avvenire_Nei: Dopo la catechesi: Il mio pensiero va alle mamme dei soldati ucraini e russi che sono caduti nella guerra. Preghiamo per… - vaticannews_it : #PapaFrancesco nell' #udienzagenerale 'Gesù sulla croce trasforma il dolore in amore: abbiamo bisogno di semplicità… -