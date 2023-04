Ucraina, Zelensky in Polonia (Di mercoledì 5 aprile 2023) Varsavia, 5 apr. (Adnkronos) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato in Polonia in visita ufficiale nella capitale Varsavia. A renderlo noto il consigliere per la politica estera polacca Marcin Przydacz all'emittente TVN24. Zelensky avrà colloqui con alti funzionari polacchi e per incontrare i rifugiati ucraini che hanno trovato rifugio in Polonia. Il presidente ucraino dovrebbe inoltre incontrare il presidente polacco Andrzej Duda e il primo ministro Mateusz Morawiecki. In serata, Zelensky e Duda intendono incontrare nel Castello Reale di Varsavia i cittadini ucraini che hanno trovato rifugio in Polonia dall'inizio della guerra con la Russia. Entrambi i capi di Stato terranno dei discorsi. Da quando la Russia ha invaso l?Ucraina ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Varsavia, 5 apr. (Adnkronos) - Il presidente ucraino Volodymyrè arrivato inin visita ufficiale nella capitale Varsavia. A renderlo noto il consigliere per la politica estera polacca Marcin Przydacz all'emittente TVN24.avrà colloqui con alti funzionari polacchi e per incontrare i rifugiati ucraini che hanno trovato rifugio in. Il presidente ucraino dovrebbe inoltre incontrare il presidente polacco Andrzej Duda e il primo ministro Mateusz Morawiecki. In serata,e Duda intendono incontrare nel Castello Reale di Varsavia i cittadini ucraini che hanno trovato rifugio indall'inizio della guerra con la Russia. Entrambi i capi di Stato terranno dei discorsi. Da quando la Russia ha invaso l?...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : L'Ucraina protesta ed esprime seria preoccupazione nel giorno in cui la Russia assume la presidenza del Consiglio d… - fattoquotidiano : Voleva prendere le redini della leadership diplomatica sull'#Ucraina. Peccato che, a un mese dalla conferenza, i pr… - PGuagliuzi : RT @strange_days_82: Orsini :'Non esiste al mondo un'organizzazione più criminale e più assassina della NATO'. #cartabianca #Orsini #Putin… - SoloNews101 : RT @strange_days_82: Orsini :'Non esiste al mondo un'organizzazione più criminale e più assassina della NATO'. #cartabianca #Orsini #Putin… - fisco24_info : Ucraina, Zelensky in Polonia: (Adnkronos) - Per il presidente colloqui con alti funzionari polacchi e incontri con… -