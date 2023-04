Ucraina, Zelensky in Polonia vede Duda: “Siamo garanti della libertà nell’Europa orientale” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Visita ufficiale di Volodymyr Zelensky in Polonia, dova ha incontrato il presidente polacco Andrzej Duda. La televisione polacca ha trasmesso le immagini del presidente ucraino, accompagnato dalla moglie Olena, ricevuti al palazzo presidenziale di Varsavia da Duda e dalla First Lady polacca Agata Kornhauser-Duda. Zelensky ha definito la stretta alleanza polacco-Ucraina una pietra miliare della libertà per tutti i paesi dell’Europa orientale che combattono l’imperialismo russo. “Se Siamo liberi insieme a voi, questo garantisce che la libertà sarà forte tra tutti i nostri vicini, i vicini dell’Unione Europea – Romania, Slovacchia, Lituania e altri paesi baltici”, ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 aprile 2023) Visita ufficiale di Volodymyrin, dova ha incontrato il presidente polacco Andrzej. La televisione polacca ha trasmesso le immagini del presidente ucraino, accompagnato dalla moglie Olena, ricevuti al palazzo presidenziale di Varsavia dae dalla First Lady polacca Agata Kornhauser-ha definito la stretta alleanza polacco-una pietra miliareper tutti i paesi dell’Europache combattono l’imperialismo russo. “Seliberi insieme a voi, questosce che lasarà forte tra tutti i nostri vicini, i vicini dell’Unione Europea – Romania, Slovacchia, Lituania e altri paesi baltici”, ha ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Meloni incontra Sanchez: “Ribadito nostro pieno sostegno all’Ucraina e a Zelensky fin quando sarà necessario” - davcarretta : Com’era la storia che Zelensky non vuole negoziare? (Per memoria un anno fa l’Ucraina propose di congelare lo stat… - ilfoglio_it : La Finlandia dimostra che la neutralità non basta più: uno status diventato insostenibile dopo l'invasione russa. L… - EnricoAncillott : RT @strange_days_82: Orsini :'Non esiste al mondo un'organizzazione più criminale e più assassina della NATO'. #cartabianca #Orsini #Putin… - GiorgioAntonel1 : RT @laperlaneranera: La premier Meloni: “Meno soldi agli italiani per inviare armi all’Ucraina? Una menzogna” però i soldi per le Armi e fi… -