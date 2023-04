Ucraina: Zelensky è arrivato in Polonia (2) (Di mercoledì 5 aprile 2023) (Adnkronos) - I presidenti ucraino e polacco dovrebbero pronunciare un discorso congiunto alle 18 ora locale. A differenza delle precedenti visite all'estero da quando la Russia ha iniziato l'invasione dell'Ucraina, Zelensky sta viaggiando con sua moglie. Durante la sua visita, il presidente ucraino firmerà accordi bilaterali e terrà colloqui sia con il presidente polacco Andrzej Duda che con il primo ministro Mateusz Morawiecki. Incontrerà anche i rappresentanti delle imprese polacche nell'ambito del forum economico ucraino-polacco, i leader delle camere alte e basse del parlamento polacco e i sindaci delle città confinanti con l'Ucraina. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) (Adnkronos) - I presidenti ucraino e polacco dovrebbero pronunciare un discorso congiunto alle 18 ora locale. A differenza delle precedenti visite all'estero da quando la Russia ha iniziato l'invasione dell'sta viaggiando con sua moglie. Durante la sua visita, il presidente ucraino firmerà accordi bilaterali e terrà colloqui sia con il presidente polacco Andrzej Duda che con il primo ministro Mateusz Morawiecki. Incontrerà anche i rappresentanti delle imprese polacche nell'ambito del forum economico ucraino-polacco, i leader delle camere alte e basse del parlamento polacco e i sindaci delle città confinanti con l'

