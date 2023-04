Ucraina, Zelensky: “Bakhmut non è caduta, ma situazione molto difficile” (Di mercoledì 5 aprile 2023) (Adnkronos) – Volodymyr Zelenskij ha negato che Bakhmut sia stata conquistata dalle truppe russe, pur ammettendo che la situazione nella città è “la più difficile” fra quelle sul fronte di guerra. Per questo motivo, il presidente ucraino ha sottolineato che, sebbene il suo obiettivo principale sia quello di non cedere terreno, se a un certo punto la situazione si dovesse complicare ulteriormente e aumentasse il rischio di perdite ancora maggiori a Bakhmut. Secondo Ukrinform, Zelensky avrebbe lasciato aperta la porta al generale Oleksander Sirskii, responsabile delle operazioni in città, per ordinare un ritiro ad un certo punto. Ma per evitarlo, il presidente ha colto l’occasione per ribadire il suo appello alle potenze occidentali alleate affinché aumentino le forniture di armi a ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 aprile 2023) (Adnkronos) – Volodymyr Zelenskij ha negato chesia stata conquistata dalle truppe russe, pur ammettendo che lanella città è “la più” fra quelle sul fronte di guerra. Per questo motivo, il presidente ucraino ha sottolineato che, sebbene il suo obiettivo principale sia quello di non cedere terreno, se a un certo punto lasi dovesse complicare ulteriormente e aumentasse il rischio di perdite ancora maggiori a. Secondo Ukrinform,avrebbe lasciato aperta la porta al generale Oleksander Sirskii, responsabile delle operazioni in città, per ordinare un ritiro ad un certo punto. Ma per evitarlo, il presidente ha colto l’occasione per ribadire il suo appello alle potenze occidentali alleate affinché aumentino le forniture di armi a ...

