Ucraina | ultime notizie Spento l’incendio in un palazzo del ministero della Difesa russo | «causato da un cablaggio difettoso»

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Un incendio è scoppiato in un edificio delnel centro di Mosca. Tra Russia ed Usa è una fase di “conflitto caldo”, dice il viceministro degli Esteri di Mosca Ryabkov, avvertendo che si assiste infatti ad una guerra ibrida, alcune formequale non hanno precedenti. Mosca convoca al Consiglio di sicurezzai capi delle 4 regioni ucraine annesse ed ha colloqui con Minsk. Mancano invece le precondizioni, fa sapere il Cremlino, per colloqui con l’

... giornalista, Consigliere del presidente ucraino Zelens'kyj ha detto che "L'restituirà la ... I combattimenti si sono intensificati nelle24 ore in direzione Krupyansk, qui le truppe russe,...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il Garante della privacy ... i rischi per le persone, l'economia e l'agricoltura Un anno di guerra in: gli aggiornamenti ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il Garante della privacy ... i rischi per le persone, l'economia e l'agricoltura Un anno di guerra in: gli aggiornamenti ...

La guerra in Ucraina è arrivata al 407esimo giorno. Mentre proseguono le notti di paura sui cieli ucraini, con Melitopol teatro di diverse esplosioni, impazza ancora la polemica per la presidente ...A questi numeri, si aggiungono circa 13.500 migranti arrivati in Italia via terra e circa 175.000 rifugiati in fuga dall'Ucraina (di nazionalità ucraina e non), tra iquali circa 92 mila donne e circa ...