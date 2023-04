Ucraina, Russia: “Siamo in fase di guerra calda con gli Usa” (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Ora Siamo in una fase di guerra calda con gli Stati Uniti. Stiamo assistendo al loro coinvolgimento diretto in una guerra ibrida con la Russia in vari modi”. E’ quanto ha detto il viceministro degli Esteri Sergei Ryabkov alla radio Sputnik . “Alcune forme di questa guerra sono semplicemente senza precedenti, semplicemente non esistevano e non poteva esistere durante la guerra Fredda”, ha continuato il diplomatico, secondo quanto riporta Ria Novosti, sottolineando anche che ora “purtroppo si parla molto della minaccia di un conflitto nucleare”. Ryabkov accusa “i nostri avversari americani” di essere “assolutamente sconsiderati” perché stanno spingendo “più in alto ” l’escalation”, “accecati dalla loro convinzione assolutamente assurda e infondata ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Orain unadicon gli Stati Uniti. Stiamo assistendo al loro coinvolgimento diretto in unaibrida con lain vari modi”. E’ quanto ha detto il viceministro degli Esteri Sergei Ryabkov alla radio Sputnik . “Alcune forme di questasono semplicemente senza precedenti, semplicemente non esistevano e non poteva esistere durante laFredda”, ha continuato il diplomatico, secondo quanto riporta Ria Novosti, sottolineando anche che ora “purtroppo si parla molto della minaccia di un conflitto nucleare”. Ryabkov accusa “i nostri avversari americani” di essere “assolutamente sconsiderati” perché stanno spingendo “più in alto ” l’escalation”, “accecati dalla loro convinzione assolutamente assurda e infondata ...

