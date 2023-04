Ucraina, paura per la centrale nucleare. Zelensky vola in Polonia (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, è andato in Polonia, il 5 aprile, per la prima volta dall’invasione russa. Incontrerà il presidente polacco Andrzej Duda e il premier Mateusz Morawiecki. Gli Stati Uniti hanno intanto annunciato un nuovo invio di armi a Kiev per un totale di 2,6 miliardi di dollari. La guerra continua senza sosta, le voci della pace non riescono a farsi sentire, coperte dal frastuono delle armi, da una parte e dall’altra. La Finlandia, divenuta ufficialmente il 31° paese membro della NATO, sostiene che “la Russia e la Cina si stanno avvicinando sempre di più l’una all’altra, lavorano insieme. E questo rende le cose difficili“. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Foto Ansa/Forza armate UcrainaZelensky dagli alleati dell’Ucraina A ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il presidente dell’, Volodymyr, è andato in, il 5 aprile, per la prima volta dall’invasione russa. Incontrerà il presidente polacco Andrzej Duda e il premier Mateusz Morawiecki. Gli Stati Uniti hanno intanto annunciato un nuovo invio di armi a Kiev per un totale di 2,6 miliardi di dollari. La guerra continua senza sosta, le voci della pace non riescono a farsi sentire, coperte dal frastuono delle armi, da una parte e dall’altra. La Finlandia, divenuta ufficialmente il 31° paese membro della NATO, sostiene che “la Russia e la Cina si stanno avvicinando sempre di più l’una all’altra, lavorano insieme. E questo rende le cose difficili“. Il presidente ucraino Volodymyr. Foto Ansa/Forza armatedagli alleati dell’A ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreasionis : RT @giu33liana: #FacciamoRete ??????#NoWar?????? #peace_PACE_??? La narrazione sulla guerra in #Ucraina è costruita ad esclusivo vantaggio di… - PetriMarusco : RT @giu33liana: #FacciamoRete ??????#NoWar?????? #peace_PACE_??? La narrazione sulla guerra in #Ucraina è costruita ad esclusivo vantaggio di… - giu33liana : #FacciamoRete ??????#NoWar?????? #peace_PACE_??? La narrazione sulla guerra in #Ucraina è costruita ad esclusivo vanta… - VelvetMagIta : Putin, tutta la storia dello ‘zar’ che ha invaso l’Ucraina #VelvetMag #Velvet - toninog2 : Fabrizio Casari: Ucraina, la paura USA della pace -