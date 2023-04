Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Ucraina, lite Bocchino-Travaglio. “Tu stai con l’aggressore “. “Pulisciti la bocca, mai sostenuto Putin a differenz… - fattoquotidiano : Voleva prendere le redini della leadership diplomatica sull'#Ucraina. Peccato che, a un mese dalla conferenza, i pr… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiorgiaMeloni ha avuto un colloquio telefonico con il Presidente dell'Ucraina @ZelenskyyUa, il quale… - kokonews5 : L'occupante ha un altro credo. #Palestina #Israele #Fascismo #ChatGPT #PNRR #Meloni #Salvini #Ucraina #Bakhmut… - Roberta4Wawa : @liliaragnar @scenarieconomic Costa di più rottamarli ?????? ennesima sola inviata in Ucraina ?????la Meloni ha il braccino corto ??...brava -

...a 360 gradi a Zelensky finché sarà necessario" ma "ragioniamo anche su come favorire una pace giusta e rispettosa dell'integrità". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, al ...... ragioniamo su come arrivare a passi in avanti" per arrivare "ad una pace giusta", ha spiegato, "l'Italia a fine aprile ospiterà una conferenza sulla ricostruzione dell', per cui noi ...... ragioniamo su come arrivare a passi in avanti" per arrivare "ad una pace giusta", ha spiegato, "l'Italia a fine aprile ospiterà una conferenza sulla ricostruzione dell', per cui noi ...

Ucraina, Meloni: sostegno a 360 gradi ma favorire pace giusta

A partire dalla guerra in Ucraina. "Abbiamo parlato della guerra in Ucraina - ha dichiarato Giorgia Meloni ai giornalisti presenti a Palazzo Chigi - ribadendo il nostro pieno sostegno alla causa ...La posizione italiana, ma non solo, è avere delle regole nelle quali rispetto a quanto accaduto in passato sia dia alla crescita sufficiente attenzione invece di concentrarsi molto più sulla stabilità ...