Ucraina: media russi, 'drone ucraino si schianta vicino centrale Zaporizhzhia'

Mosca, 5 apr. (Adnkronos) - Un drone ucraino si è schiantato vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa russa Ria, citando fonti militari di Mosca, secondo le quali il drone sarebbe di fabbricazione polacca e avrebbe un peso di oltre 2 chili.

