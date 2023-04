Ucraina, Macron e Von der Leyen in Cina da Xi (Di mercoledì 5 aprile 2023) (Adnkronos) – Il presidente francese Emmanuel Macron è arrivato in Cina, per una visita ufficiale di tre giorni durante la quale incontrerà il suo omologo cinese Xi Jinping. A poche ore dalla partenza per Pechino, Macron ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Nella nota diffusa dall’Eliseo si legge che i due leader hanno espresso ”la volontà comune di chiedere alla Cina di impegnarsi ad accelerare la fine della guerra in Ucraina e di partecipare alla costruzione di una pace duratura nella regione”. I due, prosegue la nota, hanno espresso la volontà di ”ottenere dalla Cina un contributo per la solidarietà tra Nord e Sud” oltre che di ”costruire con la Cina una agenda comune sul clima e la biodiversità”. Il colloquio tra ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 aprile 2023) (Adnkronos) – Il presidente francese Emmanuelè arrivato in, per una visita ufficiale di tre giorni durante la quale incontrerà il suo omologo cinese Xi Jinping. A poche ore dalla partenza per Pechino,ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Nella nota diffusa dall’Eliseo si legge che i due leader hanno espresso ”la volontà comune di chiedere alladi impegnarsi ad accelerare la fine della guerra ine di partecipare alla costruzione di una pace duratura nella regione”. I due, prosegue la nota, hanno espresso la volontà di ”ottenere dallaun contributo per la solidarietà tra Nord e Sud” oltre che di ”costruire con launa agenda comune sul clima e la biodiversità”. Il colloquio tra ...

