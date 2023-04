Vai agli ultimi Twett sull'argomento... luigi_spera : L'ok al piano di pace cinese per l'Ucraina nel corso della prossima visita di Lula a Pechino il prossimo 11 aprile… - luigi_spera : Ho sempre pensato che il posizionamento incerto del presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva sulla guerra in… - CenturrinoLuigi : RT @LeDevoteDiMaria: Due articoli del #FattoQuotidiano che vanno al nocciolo della questione #Cina #Brasile #dollaro #Russia #India #Lula… - LeDevoteDiMaria : Due articoli del #FattoQuotidiano che vanno al nocciolo della questione #Cina #Brasile #dollaro #Russia #India… - fekb65 : @itsmeback_ . 'Fonti diplomatiche confermano che il governo di Lula da Silva non è d'accordo con riguardo il confli… -

Venerdì scorso il consigliere internazionale disi è recato a Mosca per un incontro privato, durante il quale ha parlato per un'ora con Putin della guerra inpromuove il dialogo ......neutrali nella guerra Russia -nonostante le richieste occidentali di sostenere l'. ... Sub - imperialismo o multipolarità Quale strada per il Brasile Con(Luiz Inácioda Silva)......di Kiev sostiene azioni terroristiche' ed ecco 'perché l'operazione militare speciale in...in florida Fotogallery - Bolsonaro torna in Brasile per la prima volta dopo l'insediamento diA ...

Ucraina: Lula invitato in Russia da Putin Espansione TV

Venerdì scorso il consigliere internazionale di Lula si è recato a Mosca per un incontro privato, durante il quale ha parlato per un'ora con Putin della guerra in Ucraina. Lula promuove il dialogo tra ...Prigozhin nel caffè di San Pietroburgo luogo dell'attentato. Usa: nuovo invio armi da 2,6 miliardi all'Ucraina. Paramonov nominato nuovo ambasciatore russo in ...