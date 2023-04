Ucraina, lite Bocchino-Travaglio. “Tu stai con l’aggressore “. “Pulisciti la bocca, mai sostenuto Putin a differenza di Meloni”. Su La7 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Scontro acceso a Otto e mezzo (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e Italo Bocchino, ex parlamentare del Pdl e direttore editoriale del Secolo d’Italia, sulla politica estera di Giorgia Meloni. Bocchino dissente da Travaglio, secondo cui la presidente del Consiglio è troppo servile nei confronti degli Usa : “È normale che il presidente del Consiglio italiano abbia un rapporto col presidente degli Usa, di qualsiasi partito esso sia, in un asse preferenziale di antica alleanza tra i due paesi”. Travaglio osserva: “Non è affatto così. Noi con Draghi e con la Meloni abbiamo i due governi più servili nei confronti degli Usa. Ricordo a Bocchino che ci sono stati presidenti del Consiglio che hanno avuto degli scontri forsennati con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Scontro acceso a Otto e mezzo (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano Marcoe Italo, ex parlamentare del Pdl e direttore editoriale del Secolo d’Italia, sulla politica estera di Giorgiadissente da, secondo cui la presidente del Consiglio è troppo servile nei confronti degli Usa : “È normale che il presidente del Consiglio italiano abbia un rapporto col presidente degli Usa, di qualsiasi partito esso sia, in un asse preferenziale di antica alleanza tra i due paesi”.osserva: “Non è affatto così. Noi con Draghi e con laabbiamo i due governi più servili nei confronti degli Usa. Ricordo ache ci sono stati presidenti del Consiglio che hanno avuto degli scontri forsennati con ...

L'ultimo fronte è la guerra di religione. Arrestato il metropolita vicino a Mosca Sono anni che il monastero è al centro di una lite tra Mosca e Kiev. All'origine della complessa vicenda c'è l'inimicizia russo - ucraina, di cui la guerra in corso è soltanto l'ultimo capitolo. Levid, fedele a Kirill e a Putin, accusato di fomentare l'odio anti ucraino. Prelevato dal monastero delle Grotte: 2 mesi ai domiciliari