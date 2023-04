Ucraina, la diretta – Mosca: “Siamo in una fase di guerra calda con gli Usa”. Zelensky in Polonia. Lukashenko da Putin a Mosca (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov, intervistato a radio Sputnik, attacca gli Usa “direttamente coinvolti in una guerra ibrida con la Russia in una varietà di settori”. Il presidente ucraino in visita ufficiale a Varsavia con la moglie. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov, intervistato a radio Sputnik, attacca gli Usa “mente coinvolti in unaibrida con la Russia in una varietà di settori”. Il presidente ucraino in visita ufficiale a Varsavia con la moglie. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

