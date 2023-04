Ucraina: Kiev, 'Russia ha quasi esaurito riserve missili a lungo raggio' (Di mercoledì 5 aprile 2023) Kiev, 5 apr. (Adnkronos) - Le riserve russe di missili a lungo raggio e ad alta precisione sono quasi esaurite. Lo ha dichiarato il portavoce dell'aeronautica Ucraina Yurii Ihnat, spiegando che la Russia ha utilizzato quasi 800 missili di questo tipo per attaccare le infrastrutture ucraine, comprese aree strategiche come depositi di carburante e infrastrutture energetiche. Secondo Ihnat, la Russia possiede ancora missili nei suoi arsenali ed è in procinto di accumularne altri, anche se è più difficile farlo rispetto al passato. Date le circostanze, ha aggiunto parlando alla televisione Ucraina, la Russia sta utilizzando diversi mezzi per lanciare ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023), 5 apr. (Adnkronos) - Lerusse die ad alta precisione sonoesaurite. Lo ha dichiarato il portavoce dell'aeronauticaYurii Ihnat, spiegando che laha utilizzato800di questo tipo per attaccare le infrastrutture ucraine, comprese aree strategiche come depositi di carburante e infrastrutture energetiche. Secondo Ihnat, lapossiede ancoranei suoi arsenali ed è in procinto di accumularne altri, anche se è più difficile farlo rispetto al passato. Date le circostanze, ha aggiunto parlando alla televisione, lasta utilizzando diversi mezzi per lanciare ...

