Ucraina: Gb, 'paesi che acquisteranno debito russo finanzieranno la guerra' (Di mercoledì 5 aprile 2023) Londra, 5 apr. (Adnkronos) - La Russia si aspetta probabilmente assistenza finanziaria da nazioni "amiche", compreso l'acquisto del suo debito statale. Lo scrive il ministero della Difesa britannico su Twitter, precisando che "il 28 marzo il primo ministro russo Mikhail Mishustin ha dichiarato che i piani per emettere parte del debito statale russo in valute estere erano in fase di sviluppo". Secondo l'intelligence di Londra, "negli ultimi mesi sono state principalmente le banche russe ad acquistare il debito, ma è improbabile che abbiano la capacità di continuare a farlo a lungo termine. I paesi che acquistano il debito sovrano della Russia finanzieranno indirettamente la guerra in Ucraina". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Londra, 5 apr. (Adnkronos) - La Russia si aspetta probabilmente assistenza finanziaria da nazioni "amiche", compreso l'acquisto del suostatale. Lo scrive il ministero della Difesa britannico su Twitter, precisando che "il 28 marzo il primo ministroMikhail Mishustin ha dichiarato che i piani per emettere parte delstatalein valute estere erano in fase di sviluppo". Secondo l'intelligence di Londra, "negli ultimi mesi sono state principalmente le banche russe ad acquistare il, ma è improbabile che abbiano la capacità di continuare a farlo a lungo termine. Iche acquistano ilsovrano della Russiaindirettamente lain".

